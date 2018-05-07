ТРЦ "Арена" не откроется до конца мая

Что говорят арендаторы и руководство

Один из руководителей "Арены" сообщил altapress.ru, что еще не видел судебного решения и не понимает, зачем на ТРЦ наложили обеспечительные меры. "Сразу после проверки нам дали четыре месяца на устранение. Мы сейчас разбираемся, почему нас закрыли", — рассказал источник. Несколько арендаторов молла также заявили, что не знают, когда возобновится работа молла.

Директор магазина спортивной одежды "Декатлон" Натела Абаджян рассказала, что ждет открытия торгового центра 8 мая: "Думаем, что это произойдет, так как ТРЦ готовится к приему покупателей. Здесь поддерживают порядок".

Пока федеральная сеть не поднимает вопрос неустойки за дни, в которые они не работали, но если "простой" затянется, к делу подключатся юристы ритейлера.

Владелица "Лавки специй" в ТРЦ "Арена" написала в своем Instagram, что закрытие прошло "в спокойной обстановке". Оповещать об этом арендаторов пришли две девушки "с корочками судебных приставов". И хотя для посетителей молл закрыт, туда пускают владельцев торговых точек и сотрудников.

Почему закрыли "Арену"?

"Арена" не прошла проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности. В ТРЦ нашли неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в молле оказались заблокированы эвакуационные выходы, а проходы к ним отделаны горючими материалами. Однако слухов о закрытии торгового центра и конкретных намерений со стороны прокуратуры не поступало до тех пор, пока туда не пришли приставы.

Ранее в прокуратуре заявляли, что намерены приостановить деятельность только тех торговых центров, где есть серьезные нарушения, которые представляют опасность для посетителей. В Барнауле уже закрыли ТОЦ "Гулливер-парк" и ТЦ "Район". 8 мая будет решаться вопрос о закрытии ТЦ "Первомайский".

Справка

Торгово-развлекательный центр "Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Общая площадь ТРЦ — 170 тыс. кв. м. Ежедневно ТРЦ "Арена" принимает свыше 15 тыс. гостей.