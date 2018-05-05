В Барнауле закрыли ТРЦ "Арена"

В объявлении говорится, что "Арена" не работает по техническим причинам в субботу, воскресенье и понедельник.

Кинотеатр в здании также закрыт, сообщает сайт "Киномира". Он приостановил работу с сегодняшнего дня, 5 мая. Все брони и онлайн-заказы на ближайшие дни будут аннулированы.

Деньги за онлайн-заказы в полном объеме возвратят на банковские карты в течение пяти рабочих дней. "В том случае, если у вас на руках имеется уже распечатанный билет, сдать его и вернуть свои денежные средства вы можете в кинотеатре "Киномир-Огни" в удобное для вас время в период с 5 по 13 мая", говорится в сообщении "Киномира".

Ранее в ТРЦ "Арена" обнаружили неисправность системы пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, был заблокирован эвакуационный выход, а эвакуационные проходы отделаны горючими материалами. По сообщениям прокуратуры Алтайского края были и другие нарушения.