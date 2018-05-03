Из "Первомайского" съезжают арендаторы. Закроют ли ТЦ до суда?

Из ТЦ "Первомайский" начали выезжать мелкие арендаторы. Судя по фото, которые опубликовали барнаульском форуме SkyscraperCity, на втором этаже частично разобраны и накрыты целлофаном отделы кожгалантереи, а также магазин с купальниками и шапками. Однако, вероятно, ТЦ не ждет закрытие — суд отклонил требование прокуратуры об обеспечительных мерах.
Судья Ирина Королькова не стала принимать решение о закрытии ТЦ "Первомайский" в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры, рассказали altapress.ru в Центральном районном суде. То есть закрывать ТЦ до судебного заседания, который состоится 8 мая, не планируют.
Ряд нарушений, которые нашли в ТЦ "Первомайский", касались магазина DNS. Управляющий магазином Игорь Головенкин рассказал altapress.ru, что торговая точка в "Первомайском" работает в обычном режиме, требований освободить помещение к нему никто не предъявлял.
Нарушения пожарной безопасности, по словам Головенкина, в магазине уже устранили. Проблему того, что DNS занимает место, где по проекту должна была быть парковка, придется решать владельцам ТЦ.
ТОЦ "Гулливер", располагающийся напротив "Первомайского", закрыт с 27 апреля как минимум до 4 мая — в этот день состоится судебное заседание по иску прокуратуры.
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