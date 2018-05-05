Подробности. Кто и почему закрыл ТРЦ "Арена" в Барнауле

Из сообщения следует, что торговый центр не прошел проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности.

Утром 5 мая сотрудники УФССП России по Алтайскому краю прибыли к зданию ТРЦ для опечатывания дверей. Администрация центра ознакомилась с исполнительными документами и не препятствовала исполнению решения суда.

Арендаторам "Арены" предоставлена возможность вывоза товара через служебные выходы", подчеркивают судебные приставы.

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