Суд не разрешил "Гулливер-парку" возобновить работу

В ходе судебного заседания представители ТОЦ заявили, что некоторых нарушений, которые у них нашли, попросту не было, а остальные уже устранены. Угрозы жизни, здоровью и имуществу посетителей торгового центра нет, считают его владельцы. Они просили отменить обеспечительные меры по иску прокуратуры.

"У нас все работает — и оповещение, и дымоудаление. К новой проверке мы готовы", — заявил представитель владельца ТОЦ.

Представитель МЧС не был против этого, а вот прокуратура возражала. В итоге суд не разрешил ТОЦ открыться до решения всех проблем.

Представители "Гулливера" также представили письменные доказательства того, что нарушения устранены. В ответ представитель прокуратуры заявила, что это необходимо проверить. В итоге все стороны пришли к выводу, что необходимо назначить пожарно-техническую экспертизу. Судья Ирина Королькова удовлетворила это ходатайство.

В течение ближайших 10 дней специалисты МЧС и прокуратуры должны будут определить, соответствует ли "Гулливер" требованиям пожарной безопасности.

Ранее прокуратура выявила несколько десятков нарушений в торгово-офисном центре. Среди них: неработающие системы оповещения, дымоудаления и пожарной сигнализации, отсутствие обучения у ответственного за противопожарную безопасность, занятые киосками эвакуационные проходы.

3 мая из ТЦ "Первомайский", в котором также нашли массу нарушений, начали выезжать мелкие арендаторы. Их киоски также сужали эвакуационные выходы. Заседание, на котором решится судьба этого ТЦ, состоится 8 мая.

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