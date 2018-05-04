Суд не разрешил "Гулливер-парку" возобновить работу

4 мая суд Центрального района Барнаула не позволил ТОЦ "Гулливер-парк" открыться в ближайшие выходные, как надеялся его владелец. Об этом altapress.ru узнал в ходе заседания суда. Торговый центр останется закрытым как минимум до 22 мая, когда состоится следующее заседание.
В ходе судебного заседания представители ТОЦ заявили, что некоторых нарушений, которые у них нашли, попросту не было, а остальные уже устранены. Угрозы жизни, здоровью и имуществу посетителей торгового центра нет, считают его владельцы. Они просили отменить обеспечительные меры по иску прокуратуры.
"У нас все работает — и оповещение, и дымоудаление. К новой проверке мы готовы", — заявил представитель владельца ТОЦ.
Представитель МЧС не был против этого, а вот прокуратура возражала. В итоге суд не разрешил ТОЦ открыться до решения всех проблем.
Представители "Гулливера" также представили письменные доказательства того, что нарушения устранены. В ответ представитель прокуратуры заявила, что это необходимо проверить. В итоге все стороны пришли к выводу, что необходимо назначить пожарно-техническую экспертизу. Судья Ирина Королькова удовлетворила это ходатайство.
В течение ближайших 10 дней специалисты МЧС и прокуратуры должны будут определить, соответствует ли "Гулливер" требованиям пожарной безопасности.
Ранее прокуратура выявила несколько десятков нарушений в торгово-офисном центре. Среди них: неработающие системы оповещения, дымоудаления и пожарной сигнализации, отсутствие обучения у ответственного за противопожарную безопасность, занятые киосками эвакуационные проходы.
3 мая из ТЦ "Первомайский", в котором также нашли массу нарушений, начали выезжать мелкие арендаторы. Их киоски также сужали эвакуационные выходы. Заседание, на котором решится судьба этого ТЦ, состоится 8 мая.
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- Сюжет: Пожарная безопасность
- Сюжет: Торговля
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