Пронесло: суд не стал закрывать барнаульский ТЦ "Первомайский"

Накануне судебного заседания из ТЦ "Первомайский" начали выезжать мелкие арендаторы: отдел кожгалантереи со второго этажа, магазины с бижутерией, купальниками и шапками с третьего. К ним у прокуратуры были претензии: из-за размещения торговых павильонов пути эвакуации оказались заужены.

После проверки прокуратуры совместно с МЧС выяснилось, что в ТЦ неисправна система оповещения и эвакуации, двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа, а автоматические замки не работают. Кроме того, к работе допускаются необученные мерам пожарной безопасности люди.

Ряд претензий прокуратуры касается магазина DNS: ведомство указывало, что в подвальном этаже ТЦ отсутствуют эвакуационные выходы, так как на их месте размещены склады магазина.

Ответчиков по делу "Первомайского" сразу шесть: предприниматели Герман Богушевский и Сергей Немчинов, компании "Возрождение-плюс", "Первомайский", "Структура" и "Мария-Ра".

Какие ТЦ уже закрыли в Барнауле?

ТОЦ "Гулливер", располагающийся напротив "Первомайского", закрыт с 27 апреля. Торговый центр не откроется как минимум до 22 мая, когда состоится следующее заседание. С 18 апреля не работает ТЦ "Район (Докучаево). Он останется закрытым как минимум до 18 мая.

Вечером 4 мая приставы закрыли ТРЦ "Арена". Это произошло неожиданно для всех, включая владельцев. Заседание суда по рассмотрению претензий прокуратуры к моллу назначили на 28 мая, а это значит, что он не сможет открыться до этого времени.