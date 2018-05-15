Как в Барнауле после закрытия выглядит ТРЦ "Праздничный"

В Барнауле из-за нарушений норм пожарной безопасности временно закрыли ТРЦ "Праздничный". Корреспондент altapress.ru побывал на месте и увидел, что происходит у здания.
Утром 15 мая на парковке у "Праздничного" стояло около 20 автомобилей. Скорее всего, на них приехали арендаторы или работники ТРЦ. На месте для инвалидов стоял автомобиль ФССП.
На дверях здания висит табличка о том, что "Праздничный" временно закрыт. Некоторые люди подходят к дверям, дергают их, а потом уходят.
Открытым был только вход с боку. Туда и заходили работники ТРЦ.
Площадь ТРЦ "Праздничный" — 20 тыс. кв. м., в нем работают около 60 отделов. Среди арендаторов — сеть "Магнит", кинотеатр "Формула", ресторан "Шашлыкофф", фитнесс-центр "Вита-спорт" и другие.
Напомним, "Праздничный" стал пятым барнаульским ТЦ, который закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. До этого свою работу приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Арена", "Россия".
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