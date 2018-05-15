Как в Барнауле после закрытия выглядит ТРЦ "Праздничный"

ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru. ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru. ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru. ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru. ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru. ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru.

Утром 15 мая на парковке у "Праздничного" стояло около 20 автомобилей. Скорее всего, на них приехали арендаторы или работники ТРЦ. На месте для инвалидов стоял автомобиль ФССП.

На дверях здания висит табличка о том, что "Праздничный" временно закрыт. Некоторые люди подходят к дверям, дергают их, а потом уходят.

Открытым был только вход с боку. Туда и заходили работники ТРЦ.

Площадь ТРЦ "Праздничный" — 20 тыс. кв. м., в нем работают около 60 отделов. Среди арендаторов — сеть "Магнит", кинотеатр "Формула", ресторан "Шашлыкофф", фитнесс-центр "Вита-спорт" и другие.

Напомним, "Праздничный" стал пятым барнаульским ТЦ, который закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. До этого свою работу приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Арена", "Россия".

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