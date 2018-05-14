В Барнауле по требованию прокуратуры закрыли еще один ТРЦ

С 15 мая в Барнауле временно закроется ТРЦ "Праздничный". Такое решение по требованию прокуратуры вынес суд Индустриального района. Причина — нарушение норм пожарной безопасности.
"Праздничный" не будет работать с 15 мая по 31 мая 2018 года, сообщили altapress.ru в ТРЦ.
"По итогам прошедших проверок, предпосылок для закрытия торгового центра не было. Решение о прекращении деятельности стало неожиданным для администрации ТРЦ, поскольку соответствующее постановление было получено только 14 мая в 18.00", — заявили представили "Праздничного".
"Праздничный" находится в районе новостроек — на Балтийской, 16. Его площадь составляет 20 тыс. кв. м., в нем работают около 60 отделов.
Среди арендаторов — сеть "Магнит", кинотеатр "Формула", ресторан "Шашлыкофф", фитнесс-центр "Вита-спорт" и другие.
"Праздничный" стал пятым барнаульским ТЦ, который закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. До этого свою работу приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Арена", "Россия".
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