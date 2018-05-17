"Это беспредел": Карлин отчитал глав, которые беспардонно брали резервный уголь

Кто "отличился"?

За прошедший отопительный сезон из резерва края муниципалитетам отдали на 10 тыс. тонн угля больше (на 15%), чем годом ранее. Его получили половина городов и районов.

Больше других забрали Славгород, Каменский, Шипуновский, Змеиногорский, Чарышский, Михайловский, Третьяковский, Немецкий районы. Некоторые из них взяли в резерве от четверти до половины от своей общей потребности на сезон.

"Для нас это показатель качества подготовки района к зиме со стороны глав. Это некачественная работа и по экономике, и по расходу угля", — сказал Иван Гилев, министр строительства, транспорта и ЖКХ края.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Резервный уголь предусмотрен на случай форс-мажора — обстоятельств природного, погодного, техногенного характера. И во что этот инструмент превращен? Некоторые районы умудряются за счет резервного угля покрывать до половины своей потребности в сезон. Это беспредел. Мы знаем территории, которые обращаются с просьбой выделить уголь из резервного фонда на момент начала отопительного сезона. И при этом никакой ответственности даже неловкости никто не испытывает.

По словам главы региона, обращение в резервный фонд свидетельствует как минимум о режиме повышенной готовности, если не о ЧС в муниципалитете.

"Что надо сделать? — обратился губернатор к Гилеву. — Вместе с министерством финансов садитесь и отрабатывайте алгоритм выделения угля из резерва".

Реструктуризация и куриные фрукты

Отдельно Александр Карлин указал на беспардонность глав в вопросах расчета за такое топливо.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мы задолженность за резервный уголь прощаем. Сколько мы списали? Мы научились деликатным выражениям у тургеневских барышень 19 века. Они куриные яйца называли куриными фруктами. А мы списание долга называем реструктуризацией. На самом деле это как было беспардонное заимствование, так и есть. Нужен более четкий порядок работы с резервным фондом, чтобы не давать возможности злоупотреблять этим инструментом.

Выкручивались нестандартно

Впрочем, некоторые районы в резервный фонд стали обращаться меньше или вовсе обошлись своими силами. Как, например, Алейск, который прежде ежегодно "нырял" в резерв.

Глава города (был назначен в начале 2017 года) пояснил, что проблемы возникали, но их решали нестандартно.

Иван Маскаев,

глава Алейска:

— В ноябре возникли сбои по доставке оплаченного угля от поставщика. Ситуацию с ним удалось разрешить лишь к январю. Приходилось прибегать с нестандартным решениям, в том числе перезайму у других ресурсоснабжающих организаций.

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