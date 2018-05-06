Реконструкцией Центрального парка в Барнауле может заняться инвестор из Волгограда

Название компании-инвестора чиновник не сообщил. По "подсказкам" из его комментария Amic.ru предполагает, что это компания "Парк", которая занимается благоустройством футбольного парка в Волгограде.

По словам Паршкова, мэрии удалось привлечь к работе над Центральным парком инвестора. Компания разрабатывает инвест-проект.

Валерий Паршков,

председатель комитета по культуре администрации Барнаула:

- Мы вышли на очень серьезного инвестора, который занимается развитием и обустройством парков по всей России. Сегодня они осуществляют проект строительства огромного парка в Волгограде и параллельно разрабатывают инвест-проект по нашему парку. Их заинтересовало, что наш парк – это часть туристского кластера. Они видят Центральный парк в совокупности с Нагорным. В частности, уже были интересные предложения о зонировании территории, обустройстве набережной Барнаулки. Мы рассчитываем выйти на уровень проектирования в этом году, а в следующем году надеемся на инвестирование. Как показывает практика, их проекты материализуются.

Ранее представитель мэрии Барнаула сообщал, что в 2018 году площадку Центрального парка города планируют активнее использовать для продвижения туризма и кластера "Барнаул — горнозаводской город". Ожидается, что именно там пройдут основные мероприятия на День города в сентябре.

На пешеходной улице Мало-Тобольской, скорее всего, будет построен снежный городок и установлена новогодняя елка. Согласно концепции реновации барнаульской "Cпички" Центральный парк станет важной частью обновленной территории и будет служить воротами на будущие объекты сереброплавильного завода.

Глава Барнаула Сергей Дугин заявлял, что мэрия готова взять на себя Центральный парк, даже если не получится найти инвестора. В рамках адресной инвестиционной программы Барнаула на 2018-2020 годы там планируют устроить площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, сдачи нормативов ГТО.

По информации Amic.ru, инвесторы действительно недавно были в Центральном парке, но дальше переговоров дело никак не продвинулось. К ним обещают вернуться уже летом, но о конкретике пока говорить рано.

Волгоградская компания ООО "Парк" была основана в 2005 году. Уставный капитал составляет около 75 млн рублей. В 2017 году она получила Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде в концессию на 39 лет и 7 месяцев.

Реконструкция парка пройдет в несколько этапов. До 1 мая 2018 года концессионер должен был отремонтировать пешеходные дорожки, наладить поливочную систему, восстановить мемориал Великой Отечественной войны, установить колесо обозрения высотой как минимум 48 метров, оборудовать в парке "казачий хуторок". Площадь реконструкции составляет более 25 гектаров. Общий объем инвестиций составит более миллиарда рублей.