В Барнауле горел гараж с грузовиками

В барнаульском гаражном кооперативе загорелся бокс с грузовиками. 27 мая 2018 года. Фото: Руслан Масколенко vk.com/barneos22. В барнаульском гаражном кооперативе загорелся бокс с грузовиками. 27 мая 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Свидетели пишут, что пожарные спилили замки, вскрыли гараж и локализовали огонь за считанные минуты.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19:24, а уже в 19:36 огонь был ликвидирован. На место происшествия выезжали семеро пожарных на двух автомобилях.