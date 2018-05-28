В Барнауле горел гараж с грузовиками

Вечером 27 мая в Индустриальном районе Барнаула загорелся гаражный бокс с грузовиками, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Пожар случился в гаражном кооперативе по адресу ул. Попова, 167е/1.
В барнаульском гаражном кооперативе загорелся бокс с грузовиками. 27 мая 2018 года. Фото: Руслан Масколенко vk.com/barneos22.
В барнаульском гаражном кооперативе загорелся бокс с грузовиками. 27 мая 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Свидетели пишут, что пожарные спилили замки, вскрыли гараж и локализовали огонь за считанные минуты.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19:24, а уже в 19:36 огонь был ликвидирован. На место происшествия выезжали семеро пожарных на двух автомобилях.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.