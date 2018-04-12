Житель Алтайского края случайно сжег чужой дом, баню и гараж, когда ремонтировал автобус

В июле 2017 года мужчина ремонтировал топливную систему рейсового автобуса. Он допустил небрежность и положил включенную лампу накаливания на двигатель. На лампу попало топливо, стеклянная колба разрушилась и двигатель загорелся.

В ведомстве отметили, что из-за оставленного без присмотра электроприбора автобус загорелся. Затем пламя перекинулось на гараж, а после этого на баню и жилой дом, принадлежащие местной жительнице.

Общая сумма ущерба составила около 4,5 млн рублей.