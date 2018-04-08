В Бийске сгорел деревянный дом

Сообщение о возгорании поступило в 15:23. К моменту приезда пожарных горели частный дом и надворные постройки. Пожар удалось ликвидировать только в 15:44.

По словам очевидцев, местные жители помогли хозяину дома выгнать автомобиль из гаража, чтобы он не загорелся. Пожар полностью уничтожил крышу и серьезно повредил стены здания.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. О пострадавших не сообщается.

На тушение пожара привлекались 4 единицы техники и 18 человек личного состава.