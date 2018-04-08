В Бийске сгорел деревянный дом

В субботу, 7 апреля, в Бийске сгорел частный деревянный дом по улице Минская, 37, сообщают подписчики группы "Инцидент Бийск". По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать взрыв газа.
Сообщение о возгорании поступило в 15:23. К моменту приезда пожарных горели частный дом и надворные постройки. Пожар удалось ликвидировать только в 15:44.
По словам очевидцев, местные жители помогли хозяину дома выгнать автомобиль из гаража, чтобы он не загорелся. Пожар полностью уничтожил крышу и серьезно повредил стены здания.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. О пострадавших не сообщается.
На тушение пожара привлекались 4 единицы техники и 18 человек личного состава.
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