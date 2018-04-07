Шесть человек погибли при пожаре в Уссурийске

Как уточнили РИА Новости, четыре женщины и ребенок человек погибли на месте инцидента, а еще один мужчина скончался в больнице после того, как выпрыгнул с балкона.

Пожар начался в шестом часу утра 7 апреля. Сотрудники МЧС тушили его в течение четырех часов.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в следственном комитете. Ведомство возбуждило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.