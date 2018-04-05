Кемеровские власти отменили праздничный салют в честь Дня Победы

Аукцион на проведение праздничного салюта, размещенный ранее на официальном портале госзакупок, отменен.

В горадминистрации пока не определились с порядком празднования 100-летия Кемерова 12 июня. Власти намерены предоставить соответствующую информацию позже.

Решение об отмене фейерверка 9 мая обусловлено трагедией в "Зимней вишне", унесшей жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за произошедшего пожара в городе решили провести голосование по изменению логотипа 100-летия. Сейчас на нём изображены первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева, а также сердце, в котором надпись "100 лет" стилизована под языки пламени.

Российские кузнецы создадут Дерево скорби с коваными вишнями в память о жертвах пожара в Кемерове.