Более 40 арендаторов вывезли имущество из сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Свыше 100 арендаторов ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове обратились в администрацию города по поводу своего имущества, пишет a42.ru.
Более 40 из них вывезли то, что осталось после пожара.
"Продолжается работа с предпринимателями ТЦ "Зимняя вишня": в администрацию города Кемерово обратились 105 арендаторов-собственников имущества, из них у 35 имущество, находящееся в торговом центре, полностью утрачено. Свою собственность из здания вывезли 42 предпринимателя", — говорится в сообщении администрации города.
Все арендаторы могут получить свою собственность до 5 апреля согласно графику.
Здание на проспекте Ленина общей площадью 23 000 квадратных метров подлежит сносу.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров.
Ранее Елена Филипчук, руководитель сети "Новэкс", сообщила altapress.ru, что их торговая точка серьезно не пострадала от пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня". Также в ТРК размещались торговые площади сети "Мария-Ра". По словам Елены Филипчук, магазин алтайской сети размещался во втором "корпусе" "Зимней вишни", который не был соединен с первым переходами.
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