Руководитель алтайской компании "Новэкс" рассказала, как их коснулся пожар "Зимней вишни"

Елена Филипчук, руководитель сети "Новэкс", сообщила altapress.ru, что их торговая точка серьезно не пострадала от пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня". Сейчас молл оцеплен. Также в ТРК есть точка сети "Мария-Ра".
По словам Елены Филипчук, магазин алтайской сети размещался во втором "корпусе" "Зимней вишни", который не был соединен с первым переходами.
Елене Филипчук,
руководитель сети "Новэкс":
— Помещение магазина было задымлено. Посетителей и персонал оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.
Филипчук рассказала, что сеть сама владеет помещением, в котором располагался "Новэкс" в "Зимней вишне". Компания самостоятельно установила там системы противопожарной безопасности, и в 2015 году успешно прошла проверку надзорных служб.
"Как обстояли дела в других помещениях, я не в курсе", — сказала Филипчук. Она добавила, что на данный момент магазин и в целом молл оцеплены.
Также в ТРК "Зимняя вишня" располагался магазин "Мария-Ра". Собственники сети на данный момент не прокомментировали, как пережили пожар.
Что случилось
25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По последним данным, 48 человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести, десятки людей пострадали. Кемеровский пожар стал одним из шести крупнейших за последние 100 лет по числу жертв. Altapress.ru собрал известную на данный момент информацию о происшествии.
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