Хакасские власти рассказали о дальнейшей судьбе таежной отшельницы Агафьи Лыковой

Отшельница живет в тайге на территории заповедника в Хакасии.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". На протяжении долгих лет Тулеев дружит с Лыковой и всячески помогает ей.

"Без внимания Агафья Лыкова точно не останется. Традиционно ей помогают сотрудники Государственного природного заповедника "Хакасский", которые регулярно заходят к ней на заимку во время обходов и другой служебной деятельности. C такими визитами они бывают не реже одного раза в месяц, а летом даже по два", — сказал собеседник агентства в управлении пресс-службы главы Хакасии.

По его словам, отшельнице поступает и другая помощь. Например, у нее регулярно бывают представители "Роскосмоса" — в ходе выполнения предпусковых и послепусковых облетов таежной территории.

"Также ее поддерживают представители русской православной старообрядческой церкви. От нее за отшельницей закреплен помощник, который постоянно находится в тайге рядом с Агафьей Лыковой", — рассказал представитель управления.

Отшельнице также регулярно помогают студенты-добровольцы.

Ранее власти Хакассии не хотели помогать Лыковой. В ноябре 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин, отвечая на вопросы телезрителей, сказал, что ему не нравится отшельница Агафья Лыкова из-за того, что местная казна несет из-за нее расходы.

"На Агафью работает весь заповедник, инспекторы колют ей дрова и доставляют продукты — богоугодное дело, но каждый житель республики хотел бы иметь такие условия", — сказал Зимин, пишет "МК".

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.