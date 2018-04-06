Хакасские власти рассказали о дальнейшей судьбе таежной отшельницы Агафьи Лыковой

Таежная отшельница Агафья Лыкова, известная многолетней дружбой с покинувшим пост губернатора Кемеровской области Аманом Тулеевым, не останется без помощи и внимания, сообщает РИА Новости.
Отшельница живет в тайге на территории заповедника в Хакасии.
Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". На протяжении долгих лет Тулеев дружит с Лыковой и всячески помогает ей.
"Без внимания Агафья Лыкова точно не останется. Традиционно ей помогают сотрудники Государственного природного заповедника "Хакасский", которые регулярно заходят к ней на заимку во время обходов и другой служебной деятельности. C такими визитами они бывают не реже одного раза в месяц, а летом даже по два", — сказал собеседник агентства в управлении пресс-службы главы Хакасии.
По его словам, отшельнице поступает и другая помощь. Например, у нее регулярно бывают представители "Роскосмоса" — в ходе выполнения предпусковых и послепусковых облетов таежной территории.
"Также ее поддерживают представители русской православной старообрядческой церкви. От нее за отшельницей закреплен помощник, который постоянно находится в тайге рядом с Агафьей Лыковой", — рассказал представитель управления.
Отшельнице также регулярно помогают студенты-добровольцы.
Ранее власти Хакассии не хотели помогать Лыковой. В ноябре 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин, отвечая на вопросы телезрителей, сказал, что ему не нравится отшельница Агафья Лыкова из-за того, что местная казна несет из-за нее расходы.
"На Агафью работает весь заповедник, инспекторы колют ей дрова и доставляют продукты — богоугодное дело, но каждый житель республики хотел бы иметь такие условия", — сказал Зимин, пишет "МК".
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.
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