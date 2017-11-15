Глава Хакасии запретил властям Кузбасса летать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин, отвечая на вопросы телезрителей, сказал, что ему не нравится отшельница Агафья Лыкова из-за того, что местная казна несет из-за нее расходы.
"На Агафью работает весь заповедник, инспекторы колют ей дрова и доставляют продукты — богоугодное дело, но каждый житель республики хотел бы иметь такие условия", — сказал Зимин, пишет "МК".
"Если все, кто принимает православие или ислам, будут куда-то добираться, и республиканский бюджет будет всем помогать, будет очень сложно", — пояснил Зимин свою позицию на "прямой линии" с жителями. Один из них обратился с просьбой помочь ему добраться до живущей в глухой тайге Лыковой, чтобы принять старообрядческую веру.
Губернатор сказал, что зона, где проживает Агафья, является заповедником и не стоит туда ходить. Он публично запретил властям соседнего региона (речь идет о Кемеровской области) летать к отшельнице, пишет bfm.ru.
Глава Кузбасса Аман Тулеев время от времени вертолетом направляет к отшельнице "десант". Как правило, это студенты. Они помогают по хозяйству Агафье Лыковой. В августе Аман Тулеев передал для отшельницы гостинцы: 150 кг комбикорма для кур, 100 кг комбикорма для коз, 50 кг пшеницы, 50 кг других круп (в том числе рис, гречка, пшено), 150 кг хлебопекарной муки, апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину для обмазки печки. В свою очередь, Лыкова передала Тулееву сплетенный ею поясок и попросила отдать его губернатору вместе с ее письмом.
Справка
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в Хакасии (ближайший поселок Мрассу — в 120 км непролазной тайги). Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.
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