Кузбасс продолжит помогать отшельнице Агафье Лыковой, несмотря на запрет главы Хакасии

Власти Кузбасса продолжат помогать отшельнице Агафье Лыковой, живущей в заповеднике Хакасии, несмотря на предупреждение о возможном запрете со стороны главы этой республики, сообщает "Интерфакс".
"Думаю, что мы найдем способ продолжать эту добрую традицию. Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться", — заявил собеседник агентства.
За последние несколько лет к Лыковой приезжали волонтеры, чтобы помочь по хозяйству, охотники защищали ее дом и хозяйство от медведей. Вертолет из Кузбасса прилетает к отшельнице только по каким-либо поводам: лесные пожары, нашествие насекомых, пишет bfm.ru.
Ранее глава Республики Хакасия Виктор Зимин в ходе "прямой линии", отвечая на вопрос одного из местных жителей об отшельнице, заявил, что намерен запретить прием авиации с продовольствием.
"Я не очень люблю эту бабушку. Однако к старообрядческой вере отношусь с уважением. Бабушка Агафья не является носителем великих дел, связанных со старообрядческой верой (...) Еще раз борт от соседей (Кузбасс) прилетит для нее, и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там", — подчеркнул глава республики.
При этом он отметил, что отшельнице давно было предложено переселиться в комфортные условия — в город или село, однако она отказывается. По мнению Зимина, каждый житель хотел бы иметь такие условия жизни, в которых живет отшельница: на это "тратятся миллионы".
Справка
Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.
Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.
Факт
Амана Тулеева связывают дружеские отношения с Агафьей Лыковой с 1997 года, когда он впервые побывал на заимке.
В январе 2016 года Лыкова вернулась на свою заимку после лечения в Кемеровской области. С тех пор ее посещает губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и оказывает ей поддержку.
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