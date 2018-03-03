Житель Алтайского края убил родного брата и поджег дом

Мужчина убил своего родного брата, а потом поджег дом, в котором совершил преступление. Так он хотел замести следы.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в ноябре жителя Троицкого района сжег сторожку лесопильного цеха вместе со спящим сторожем, чтобы скрыть кражу бензопилы.