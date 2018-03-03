Житель Алтайского края убил родного брата и поджег дом

В Родинском районе вступил в силу приговор суда по обвинению местного жителя в убийстве, сообщает прокуратура Алтайского края.
Мужчина убил своего родного брата, а потом поджег дом, в котором совершил преступление. Так он хотел замести следы.
Суд приговорил злоумышленника к 8 годам лишения свободы.
Напомним, в ноябре жителя Троицкого района сжег сторожку лесопильного цеха вместе со спящим сторожем, чтобы скрыть кражу бензопилы.
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