В МЧС рассказали подробности о возгорании в ТРЦ "Весна"

Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожарные потушили возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: 22.mchs.gov.ru.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.28. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Внутри здания огня не было, как и серьезного задымления.

Пострадавших нет. В МЧС отмечают, что персонал ТРЦ сработал оперативно: всех посетителей незамедлительно эвакуировали. Пожарная сигнализация также сработала должным образом.

На место происшествия выезжали подразделения МЧС России по повышенному рангу сложности: 18 единиц техники, 49 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

"Весна" возобновила свою работу. Причина возгорания выясняется.