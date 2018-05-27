В МЧС рассказали подробности о возгорании в ТРЦ "Весна"

Возгорание в ТРЦ "Весна" произошло под облицовочной плиткой с наружной части здания, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.28. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Внутри здания огня не было, как и серьезного задымления.
Пострадавших нет. В МЧС отмечают, что персонал ТРЦ сработал оперативно: всех посетителей незамедлительно эвакуировали. Пожарная сигнализация также сработала должным образом.
На место происшествия выезжали подразделения МЧС России по повышенному рангу сложности: 18 единиц техники, 49 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.
"Весна" возобновила свою работу. Причина возгорания выясняется.
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