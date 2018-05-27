В Барнауле загорелся ТРЦ "Весна"

В Барнауле произошло возгорание в ТРЦ "Весна". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, загорелся утеплитель на первом этаже. На место прибыли пожарные расчеты, огонь потушили.
Всех посетителей ТРЦ эвакуировали. Очевидцы сообщают, что в округе чувствуется запах гари.
Ранее altapress.ru сообщал, что в "Весне", как и в других барнаульских ТЦ, прошли проверки пожарной безопасности. Серьезных нарушений инспекторы не нашли, однако эксперты сделали несколько замечаний. Так, в "Весне" не обнаружили вторых эвакуационных выходов, пути эвакуации оказались заужены, двери эвакуационных выходов заперты, не во всех помещениях нашлись установки пожарной сигнализации, а огнетушители не соответствовали требованиям.
Часть нарушений устранили сразу после проведения проверки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.