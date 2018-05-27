В Барнауле загорелся ТРЦ "Весна"

Возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: Иван Анатольев, facebook.com. Возгорание в ТРЦ "Весна". Фото: Иван Анатольев, facebook.com.

По предварительным данным, загорелся утеплитель на первом этаже. На место прибыли пожарные расчеты, огонь потушили.

Всех посетителей ТРЦ эвакуировали. Очевидцы сообщают, что в округе чувствуется запах гари.

Ранее altapress.ru сообщал, что в "Весне", как и в других барнаульских ТЦ, прошли проверки пожарной безопасности. Серьезных нарушений инспекторы не нашли, однако эксперты сделали несколько замечаний. Так, в "Весне" не обнаружили вторых эвакуационных выходов, пути эвакуации оказались заужены, двери эвакуационных выходов заперты, не во всех помещениях нашлись установки пожарной сигнализации, а огнетушители не соответствовали требованиям.

Часть нарушений устранили сразу после проведения проверки.