Когда откроют городской пляж в Барнауле?

Городской пляж в Барнауле планируют открыть после июньских праздников. Об этом altapress.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Если погода не испортит планы, то уже в середине месяца барнаульцы смогут загорать на острове Помазкин. Сейчас уровень воды в Оби достаточно высокий — 502 см. Но он уменьшается.
Основные работы по подготовке пляжа уже выполнили: обустроили парковку, привели в порядок подъездные пути, вывезли мусор, убрали поросль. Как и в прошлые годы, отдыхающим предложат прокат двухсот лежаков, детскую зона отдыха, продукты и напитки, доставку маршрутным такси.
Из всех подготовительных мероприятий не выполнили только два: обследование дна реки и исследования проб воды и песка, сообщает мэрия.
Есть ли работающие пляжи?
Из всех пляжей в Барнауле официально открылся только "Солнечный". Он работает с 6 июня. Сотрудники Центра ГИМС МЧС приняли пляж, но купаться не рекомендуют: вода еще холодная. Администрация комплекса бассейнов "Пляж в Парке" сообщала в своем Instagram, что "открытие уже на носу", но точной даты пока нет.
Помешать скорому открытию пляжного сезона может неблагоприятная погода и рост уровня воды в Оби. В прошлом году городской пляж открыли 17 июня, а в 2016 из-за высокого уровня воды в Оби — только к празднику Ивана Купалы.
Каким критериям должен соответствовать пляж
При приемке пляжа сотрудники МЧС проверяют:
- наличие и укомплектованность спасательных постов (станций);
- техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален;
- границы заплыва в местах купания (наличие буйков, глубина);
- наличие водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва;
- отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств;
- наличие стендов с материалами по правилам купания, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест;
- наличие связи и взаимодействия с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными учреждениями.
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