Когда откроют городской пляж в Барнауле?

Если погода не испортит планы, то уже в середине месяца барнаульцы смогут загорать на острове Помазкин. Сейчас уровень воды в Оби достаточно высокий — 502 см. Но он уменьшается.

Основные работы по подготовке пляжа уже выполнили: обустроили парковку, привели в порядок подъездные пути, вывезли мусор, убрали поросль. Как и в прошлые годы, отдыхающим предложат прокат двухсот лежаков, детскую зона отдыха, продукты и напитки, доставку маршрутным такси.

Из всех подготовительных мероприятий не выполнили только два: обследование дна реки и исследования проб воды и песка, сообщает мэрия.

Есть ли работающие пляжи?

Из всех пляжей в Барнауле официально открылся только "Солнечный". Он работает с 6 июня. Сотрудники Центра ГИМС МЧС приняли пляж, но купаться не рекомендуют: вода еще холодная. Администрация комплекса бассейнов "Пляж в Парке" сообщала в своем Instagram, что "открытие уже на носу", но точной даты пока нет.

Помешать скорому открытию пляжного сезона может неблагоприятная погода и рост уровня воды в Оби. В прошлом году городской пляж открыли 17 июня, а в 2016 из-за высокого уровня воды в Оби — только к празднику Ивана Купалы.

Каким критериям должен соответствовать пляж