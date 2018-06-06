Жара и пожары: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае на ближайшие три дня

Днем столбик термометра покажет +26…+32 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с, без осадков.

МЧС Алтайского края предупреждает, что 6 июня в крае высокая вероятность пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет приближена к норме. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой декады, в отдельные дни второй и третьей декад.