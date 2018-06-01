Первый день лета: жаркий Барнаул в объективе Михаила Хаустова

Сегодня, 1 июня, начинается календарное лето. Жаркая погода в Барнауле еще не установилась. Предлагаем вспомнить, каким ярким бывает лето в краевой столице. В подборке собраны жаркие снимки из архива фотографа Михаила Хаустова.

Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.