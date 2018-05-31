Как выглядит вечерний Нагорный парк в Барнауле

Сегодня, 19:31.
Жизнь

Как только установилась теплая погода, жители Барнаула стали чаще гулять по вечерам в Нагорном парке. Altapress.ru посмотрел, что происходит на популярной туристической площадке города.   

Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.
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