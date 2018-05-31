Как выглядит вечерний Нагорный парк в Барнауле

Как только установилась теплая погода, жители Барнаула стали чаще гулять по вечерам в Нагорном парке. Altapress.ru посмотрел, что происходит на популярной туристической площадке города.

Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Арина Желябовская. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина. Нагорный парк. Барнаул. Фото: Дарья Шатилина.