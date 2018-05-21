В МЧС рассказали, какой будет погода в июне в Алтайском крае

По предварительной информации алтайского ЦГМС, в июне средняя месячная температура воздуха в Алтайском крае составит +16…+20 градусов.

В первой половине месяца ожидают колебания температуры ночью от +2…+7 градусов, местами на почве заморозки 0…-3 градуса до +9…+14 градусов. Днем от +13…+18 градусов до +21…+26 градусов, местами по югу до +31 градуса.

Во второй половине июня преобладающая температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. В конце месяца местами будет +31 градус.

Осадков будет около нормы (33-74 мм, в предгорных и горных районах 75-93 мм). По прогнозам, дождливой будет первая декада, в этот период возможны и грозы. В оставшиеся дни месяца дожди возможны изредка.

Напомним, Гидрометцентр России прогнозирует прохладную для июня погоду в Алтайском крае. Такую же погоду ожидают в Республике Алтай.