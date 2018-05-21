В МЧС рассказали, какой будет погода в июне в Алтайском крае

В Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет приближена к норме. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой декады, отдельные дни второй и третьей декад, сообщает ГУ МЧС региона.
По предварительной информации алтайского ЦГМС, в июне средняя месячная температура воздуха в Алтайском крае составит +16…+20 градусов.
В первой половине месяца ожидают колебания температуры ночью от +2…+7 градусов, местами на почве заморозки 0…-3 градуса до +9…+14 градусов. Днем от +13…+18 градусов до +21…+26 градусов, местами по югу до +31 градуса.
Во второй половине июня преобладающая температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. В конце месяца местами будет +31 градус.
Осадков будет около нормы (33-74 мм, в предгорных и горных районах 75-93 мм). По прогнозам, дождливой будет первая декада, в этот период возможны и грозы. В оставшиеся дни месяца дожди возможны изредка.
Напомним, Гидрометцентр России прогнозирует прохладную для июня погоду в Алтайском крае. Такую же погоду ожидают в Республике Алтай.
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