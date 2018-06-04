Какой будет погода на длинной рабочей неделе в Алтайском крае

На этой неделе регион будет находится под влиянием антициклона, поэтому ожидается спокойная погода, без осадков. Лишь в начале и в конце рабочей недели с прохождением атмосферных фронтов местами в крае прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы до среды будут колебаться от +5 до +13, а во второй половине недели она повысится от +10... +18.

Днем в начале недели потеплеет до +20...+28. Хотя после среды температура повысится до +28... +33.