Какой будет погода на длинной рабочей неделе в Алтайском крае

С 4 по 9 июня в Алтайском крае ожидается жаркая погода. Только несколько дней местами в регионе будут грозовые дожди, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.
На этой неделе регион будет находится под влиянием антициклона, поэтому ожидается спокойная погода, без осадков. Лишь в начале и в конце рабочей недели с прохождением атмосферных фронтов местами в крае прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха в ночные часы до среды будут колебаться от +5 до +13, а во второй половине недели она повысится от +10... +18.
Днем в начале недели потеплеет до +20...+28. Хотя после среды температура повысится до +28... +33.
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