До 100 км/ч. На Алтай надвигается сильный шторм

3 июня в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 22-27 м/с. В отдельных районах пройдут дожди, грозы и град, сообщает алтайский ЦГМС. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Алтайском крае 3 июня:
- в отдельных районах дождь, гроза.
- ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с.
- температура воздуха: +13...+18, в юго-восточных районах до +23.
Погода в Барнауле 3 июня:
- временами дождь, гроза, возможен град.
- ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.
- температура воздуха: +16...+18
Погода в Республике Алтай 3 июня:
- в отдельных районах небольшие дожди, местами грозы, умеренные дожди.
- ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, по высокогорью до 28 м/с.
- температура воздуха: +20…+25, по высокогорью +13…+18.
Как вести себя при сильной ветре
Лучше всего переждите непогоду в здании. Проверьте, чтобы дома были закрыты окна: сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам. Предметы, которые хранятся на балконе должны быть закреплены, чтобы не смогли выпасть наружу и травмировать людей. Автомобиль лучше оставьте в гараже или подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.
Если вы находитесь на улице, то обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. При ветре более 20 м/с деревья может вырвать с корнем.
При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.
Как вести себя при грозе
При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Телефон пожарно-спасательной службы - 101.
Справка
Сильный шторм (по шкале Бофорта) — ветер, скорость которого составляет 24,5-28,4 м/с или 80-102 км/ч. При таком ветре происходят значительные разрушения строений, ветер вырывает деревья с корнем.
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