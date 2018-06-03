До 100 км/ч. На Алтай надвигается сильный шторм

Погода в Алтайском крае 3 июня:

в отдельных районах дождь, гроза.

ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с.

температура воздуха: +13...+18, в юго-восточных районах до +23.

Погода в Барнауле 3 июня:

временами дождь, гроза, возможен град.

ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.

температура воздуха: +16...+18

Погода в Республике Алтай 3 июня:

в отдельных районах небольшие дожди, местами грозы, умеренные дожди.

ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, по высокогорью до 28 м/с.

температура воздуха: +20…+25, по высокогорью +13…+18.

Как вести себя при сильной ветре

Лучше всего переждите непогоду в здании. Проверьте, чтобы дома были закрыты окна: сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам. Предметы, которые хранятся на балконе должны быть закреплены, чтобы не смогли выпасть наружу и травмировать людей. Автомобиль лучше оставьте в гараже или подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Если вы находитесь на улице, то обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. При ветре более 20 м/с деревья может вырвать с корнем.

При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

Как вести себя при грозе

При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

Справка

Сильный шторм (по шкале Бофорта) — ветер, скорость которого составляет 24,5-28,4 м/с или 80-102 км/ч. При таком ветре происходят значительные разрушения строений, ветер вырывает деревья с корнем.