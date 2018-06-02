От жары до штормпрогноза: какими будут выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае в субботу, 2 июня, воздух прогреется до +32 градусов. На воскресенье же синоптики объявили штормовое предупреждение: в регионе похолодает и будет дуть сильный ветер.
Погода в Алтайском крае 2 июня:
- днем +27...+32 градуса
- без осадков
- ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с
Погода в Барнауле 2 июня:
- днем +28...+30 градусов
- без осадков
- ветер южный, 7-12 м/с порывы до 17 м/с
Погода в Алтайском крае 3 июня:
- днем +13...+18 градусов, в юго-восточных районах до +23 градусов
- в большинстве районов дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, возможен град
- ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с
Погода в Барнауле 3 июня:
- днем +16...+18 градусов
- временами дождь, гроза, возможен град
- ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с
Altapress.ru писал, что в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет приближена к норме. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой декады, в отдельные дни второй и третьей декад.
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