От жары до штормпрогноза: какими будут выходные в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 2 июня:

днем +27...+32 градуса

градуса без осадков

ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с

Погода в Барнауле 2 июня:

днем +28...+30 градусов

градусов без осадков

ветер южный, 7-12 м/с порывы до 17 м/с

Погода в Алтайском крае 3 июня:

днем +13...+18 градусов, в юго-восточных районах до +23 градусов

градусов, в юго-восточных районах до +23 градусов в большинстве районов дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, возможен град

ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с

Погода в Барнауле 3 июня:

днем +16...+18 градусов

градусов временами дождь, гроза, возможен град

ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет приближена к норме. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой декады, в отдельные дни второй и третьей декад.