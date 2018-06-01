В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за посевной

1 июня в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за аномальных погодных условий, угрожающих агропромышленному комплексу региона, пишет РИА Новости. На юге Западной Сибири из-за поздней весны, холодов и обильных осадков срываются сроки посевной. В связи с этим врио губернатора области Андрей Травников заявил, что считает ситуацию в сельском хозяйстве чрезвычайной.
Андрей Травников,
врио главы Новосибирской области:
— Признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС. Министерству сельского хозяйства подготовить необходимы документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях и оценке последствий воздействий неблагоприятных погодных условий.
Это заявление Травников сделал на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС .
Угрозу выполнению планов полевых работ поставила холодная и дождливая погода в мае, из-за которой почва оказалась переувлажнена, а температура стала ниже среднеклиматических норм, отметил врио областного министра сельского хозяйства Евгений Лещенко.
Евгений Лещенко,
врио министра сельского хозяйства Новосибирской области:
— Ежедневный яровой сев сейчас проходит ежедневно на уровне 31% от плана — засевается 37 тысяч гектаров при норме в 97 тысяч гектаров. Основные причины — крайне аномальный температурный режим и превышение среднемноголетних осадков. Наиболее сложная обстановка в Ордынском районе, где выпало четыре нормы осадков.
Также стало известно, что в Башкирии представители МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий.
Как обстоит дело с посевной в Алтайском крае
28 мая действующий на тот момент губернатор края Александр Карлин сообщил, что из-за погодных условий — обильных дождей со снегом и холода — кампания проходит с затруднениями. Сельхозпроизводителям даже пришлось менять сорта зерновых. Карлин также заявил, что до 10 июня аграрии края должны завершить основной объем работ посевной.
Посевная кампания в Алтайском крае отстает от графика. К 28 мая были засеяны только 1,8 млн га, это чуть меньше 40% от плана. Напомним, что всего в 2018 году запланировали засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га (при общей площади посевов в 5,4 га вместе с озимыми и парами).
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