В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за посевной

Андрей Травников,

врио главы Новосибирской области:

— Признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС. Министерству сельского хозяйства подготовить необходимы документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях и оценке последствий воздействий неблагоприятных погодных условий.

Это заявление Травников сделал на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС .

Угрозу выполнению планов полевых работ поставила холодная и дождливая погода в мае, из-за которой почва оказалась переувлажнена, а температура стала ниже среднеклиматических норм, отметил врио областного министра сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Евгений Лещенко,

врио министра сельского хозяйства Новосибирской области:

— Ежедневный яровой сев сейчас проходит ежедневно на уровне 31% от плана — засевается 37 тысяч гектаров при норме в 97 тысяч гектаров. Основные причины — крайне аномальный температурный режим и превышение среднемноголетних осадков. Наиболее сложная обстановка в Ордынском районе, где выпало четыре нормы осадков.

Также стало известно, что в Башкирии представители МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий.

Как обстоит дело с посевной в Алтайском крае

28 мая действующий на тот момент губернатор края Александр Карлин сообщил, что из-за погодных условий — обильных дождей со снегом и холода — кампания проходит с затруднениями. Сельхозпроизводителям даже пришлось менять сорта зерновых. Карлин также заявил, что до 10 июня аграрии края должны завершить основной объем работ посевной.

Посевная кампания в Алтайском крае отстает от графика. К 28 мая были засеяны только 1,8 млн га, это чуть меньше 40% от плана. Напомним, что всего в 2018 году запланировали засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га (при общей площади посевов в 5,4 га вместе с озимыми и парами).