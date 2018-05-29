Карлин: из-за непогоды во время посевной пришлось менять сорта пшеницы

Что уже посеяно

Как рассказал глава края, посевная отстает от графика. К 28 мая засеяны только 1,8 млн га, это чуть меньше 40% от плана. Напомним, что всего в этом году запланировано засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га (при общей площади посевов в 5,4 га вместе с озимыми).

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мы не прогнозируем технологической катастрофы, но напряжение есть. Мы имеем отставание от прошлого года. Оно обусловлено только погодным фактором и никаких других причин здесь нет.

При этом по части культур посевная уже завершена или заканчивается, сказал губернатор. Например, практически завершен сев сахарной свеклы: 23 тыс. га из 23,4 тыс. И работы выполнены в оптимальное время. Кроме того, на 3/4 засеяны площади отведенные под подсолнечник, рапс и масленичный лен. При этом рапса уже посеяно в два раза больше, чем год назад.

Маневр культур

Из-за затянувшегося периода непогоды алтайские крестьяне вынуждены менять сорта зерновых культур.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Больше будем сеять кормовых. Мы понимаем, что условия этого года делают востребованными сорта раннего и среднего срока созревания, поэтому проводим маневр по сортам: позднеспелые сорта дают большую урожайность, но будут высеваться меньше, так как риски — больше.

Какая помощь оказывается аграриям

Как рассказал Александр Карлин, специалисты краевого минсельхоза помогают сельхозпроизводителям на местах.

Также выделяется денежная поддержка: из 3,5 млрд рублей, которые планировались выделить в 2018 году аграриям, те уже получили 2 млрд. Также проводится работа по льготному доступу на рынок сельхозтехники по постановления правительства РФ №1432.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: