Карлин: из-за непогоды во время посевной пришлось менять сорта пшеницы

До 10 июня аграрии Алтайского края должны завершить основной объем работ посевной, заявил губернатор региона Александр Карлин. Однако из-за погодных условий — обильных дождей со снегом и холода — кампания проходит с затруднениями. Сельхозпроизводителям даже пришлось менять сорта зерновых.
Что уже посеяно
Как рассказал глава края, посевная отстает от графика. К 28 мая засеяны только 1,8 млн га, это чуть меньше 40% от плана. Напомним, что всего в этом году запланировано засеять различными яровыми культурами 4,8 млн га (при общей площади посевов в 5,4 га вместе с озимыми).
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Мы не прогнозируем технологической катастрофы, но напряжение есть. Мы имеем отставание от прошлого года. Оно обусловлено только погодным фактором и никаких других причин здесь нет.
При этом по части культур посевная уже завершена или заканчивается, сказал губернатор. Например, практически завершен сев сахарной свеклы: 23 тыс. га из 23,4 тыс. И работы выполнены в оптимальное время. Кроме того, на 3/4 засеяны площади отведенные под подсолнечник, рапс и масленичный лен. При этом рапса уже посеяно в два раза больше, чем год назад.
Маневр культур
Из-за затянувшегося периода непогоды алтайские крестьяне вынуждены менять сорта зерновых культур.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Больше будем сеять кормовых. Мы понимаем, что условия этого года делают востребованными сорта раннего и среднего срока созревания, поэтому проводим маневр по сортам: позднеспелые сорта дают большую урожайность, но будут высеваться меньше, так как риски — больше.
Какая помощь оказывается аграриям
Как рассказал Александр Карлин, специалисты краевого минсельхоза помогают сельхозпроизводителям на местах.
Также выделяется денежная поддержка: из 3,5 млрд рублей, которые планировались выделить в 2018 году аграриям, те уже получили 2 млрд. Также проводится работа по льготному доступу на рынок сельхозтехники по постановления правительства РФ №1432.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Уже закуплено сельхозтехники с экономией более чем в 200 млн рублей. Это позволяет им достойным образом подготовиться уже к уборочной кампании.
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