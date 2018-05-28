Кому и сколько заплатят за ущерб во время паводка на Алтае в 2018 году

28 мая губернатор края Александр Карлин на аппаратном совещании рассказал, что суммы выплат будут от 10 до 100 тыс. рублей, в зависимости от степени ущерба.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— 22 мая на первом заседании нового состава правительства РФ в числе прочих был рассмотрен вопрос о выделении Алтайскому краю из резервного фонда средств в объеме 391 млн 280 тыс. рублей для выплат субсидий жителям, которые пострадали в результате паводка. Господдержку должны получить 18 тыс. 193 человека, которые проживают на территории 23 сельских районов края. Есть территории, где количество пострадавших от стихии составляет несколько тысяч человек.

Как будут распределять деньги

По 10 тыс. рублей выплатят гражданам в форме единовременной материальной помощи.

По 50 тыс. рублей распределят гражданам в связи с частичной утратой ими имущества (таких в крае 3011 человек).

По 100 тыс. рублей пойдут гражданам в связи с полной утратой имущества (это 588 граждан, из них больше всего пострадавших в Петропавловском районе —361 человек).

В какие районы Алтайского края отправят деньги

Как сообщил Александр Карлин, в пик паводка, пришедшийся на 23-31марта, максимальное количество людей пострадали в Петропавловском районе — 4248 человек, в Краснощековском — 2370, в Смоленском — 2721 человек.

Александр Карлин поручил профильным ведомствам региона и органам соцзащиты отследить процесс подготовки документов по каждому пострадавшему, чтобы в день поступления денег в Казначейство можно было сразу транслировать их на счета в банках, открытых для пострадавших.

Что было подтоплено

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей. Режим ЧС в регионе в связи с паводком ввели 27 марта и сняли 23 апреля.