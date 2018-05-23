Медведев выделил Алтайскому краю 400 миллионов для пострадавших от паводка

Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru. Талые воды затопили участки в алтайском селе. Фото: Алексей Паршиков в vk.com/barneos22. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: sfo.gov.ru.

Эти средства будут направлены тем жителям региона, которые понесли убытки из-за наводнения, случившегося в марте этого года.

Как будут распределяться деньги

По 10 тыс. рублей выплатят гражданам в форме единовременной материальной помощи.

По 50 тыс. рублей распределят гражданам в связи с частичной утратой ими имущества.

По 100 тыс. рублей пойдут гражданам в связи с полной утратой имущества.

Напомним, раннее губернатор края Александр Карлин направил обращение в правительство страны об оказании поддержки гражданам, пострадавшим в период паводка.