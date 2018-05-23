Медведев выделил Алтайскому краю 400 миллионов для пострадавших от паводка

22 мая на заседании правительства России премьер Дмитрий Медведев сообщил о выделении Алтайскому краю 400 млн рублей на помощь гражданам, пострадавшим от первой волны паводка-2018.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru.
Талые воды затопили участки в алтайском селе. Фото: Алексей Паршиков в vk.com/barneos22.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: sfo.gov.ru.
Эти средства будут направлены тем жителям региона, которые понесли убытки из-за наводнения, случившегося в марте этого года.
Как будут распределяться деньги
- По 10 тыс. рублей выплатят гражданам в форме единовременной материальной помощи.
- По 50 тыс. рублей распределят гражданам в связи с частичной утратой ими имущества.
- По 100 тыс. рублей пойдут гражданам в связи с полной утратой имущества.
Напомним, раннее губернатор края Александр Карлин направил обращение в правительство страны об оказании поддержки гражданам, пострадавшим в период паводка.
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