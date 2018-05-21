Алтайский край готовится ко второй волне паводка

Сегодня, 19:28.
Жизнь

Из-за предстоящих дождей в Алтайском крае ожидают подъем уровней рек. Сейчас превышения критических отметок на гидропостах не зафиксировали, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

В ведомстве отмечают, что вторая волна паводка в регионе, как правило, начинается в конце мая — начале июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Основная опасность — подъем уровня воды выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, низменных участков.

— При неблагоприятных гидрометеорологических условиях (обильные и продолжительные осадки, высокие ночные и дневные температуры воздуха) в период формирования максимальных уровней воды в верховьях рек Бия, Катунь, Чарыш и их притоков, возможно значительное осложнение паводковой обстановки на территории края, — сообщают в ведомстве.

Для безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации возможных ЧС в Алтайском крае создали группировку сил и средств. Ее общая численность — более 14 тыс. человек и свыше 3700 единиц автомобильной техники.

Напомним, 18 мая специалисты зафиксировали подъемы уровней Ануя, Чарыша, Катуни и участка Оби. При этом гидрологическая ситуация в бассейне Верхней Оби стабильная.

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов и 8 тысяч приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тысячам жителям в 217 населенных пунктах.

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