Алтайский край готовится ко второй волне паводка

Из-за предстоящих дождей в Алтайском крае ожидают подъем уровней рек. Сейчас превышения критических отметок на гидропостах не зафиксировали, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что вторая волна паводка в регионе, как правило, начинается в конце мая — начале июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Основная опасность — подъем уровня воды выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, низменных участков.
— При неблагоприятных гидрометеорологических условиях (обильные и продолжительные осадки, высокие ночные и дневные температуры воздуха) в период формирования максимальных уровней воды в верховьях рек Бия, Катунь, Чарыш и их притоков, возможно значительное осложнение паводковой обстановки на территории края, — сообщают в ведомстве.
Для безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации возможных ЧС в Алтайском крае создали группировку сил и средств. Ее общая численность — более 14 тыс. человек и свыше 3700 единиц автомобильной техники.
Напомним, 18 мая специалисты зафиксировали подъемы уровней Ануя, Чарыша, Катуни и участка Оби. При этом гидрологическая ситуация в бассейне Верхней Оби стабильная.
В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов и 8 тысяч приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тысячам жителям в 217 населенных пунктах.
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