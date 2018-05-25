Очевидцы: в алтайском городе частный сектор уходит под воду

В Бийске сильно затопило частный сектор в районе Зеленый клин, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в алтайском городе затопило частный сектор. Фото: Евгения Чернова в vk.com/barneos22.
По словам свидетелей ЧП, грунтовые воды и проливные дожди стали причиной затопления района. Возведенная ранее дамба ситуацию не спаспет. Очевидцы пишут, что в управлении по работе с населением им предложили продать имущество.
На фотографиях с места ЧП видно, что в домах и пристройках много воды. Пострадали вещи и техника.
Напомним, в конце марта в Бийске затопило район Нефтебазы. Вода подобралась к домам.
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