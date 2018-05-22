В Барнауле забил коммунальный фонтан. Фото: Юрий Митусов в vk.com/barneos22. В Барнауле забил коммунальный фонтан. Фото: Юрий Митусов в vk.com/barneos22. В Барнауле забил коммунальный фонтан. Фото: Кирилл Сеченов в vk.com/barneos22.

Инцидент случился на улице Малахова, в районе "УАЗ-центра". На кадрах с места ЧП видно, что в воздух поднимаются потоки воды.

Свидетели ЧП пишут, что вода сильно затопила улицу и парковку. Некоторые машины пострадали от камней и земли.

Напомним, в Барнауле утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток. Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Также недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину.