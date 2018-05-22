В Барнауле днем 22 мая из земли забил большой фонтан, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле забил коммунальный фонтан. Фото: Юрий Митусов в vk.com/barneos22.
В Барнауле забил коммунальный фонтан. Фото: Юрий Митусов в vk.com/barneos22.
В Барнауле забил коммунальный фонтан. Фото: Кирилл Сеченов в vk.com/barneos22.
Инцидент случился на улице Малахова, в районе "УАЗ-центра". На кадрах с места ЧП видно, что в воздух поднимаются потоки воды.
Свидетели ЧП пишут, что вода сильно затопила улицу и парковку. Некоторые машины пострадали от камней и земли.
Напомним, в Барнауле утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток. Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Также недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину.
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