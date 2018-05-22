Барнаулец, получивший ожоги из-за порыва трубы, рассказал о своем состоянии

В Барнауле 22 апреля 16-летний Сергей Менсадиров получил ожоги ног из-за порыва трубы с горячей водой в районе Жилплощадки. Сейчас он находится в Ожоговом центре, пишет "Политсиб.ру".
Юноша рассказал, что шел с 6-летней сестрой из больницы. Они заметили порыв по пути на остановку. Сергей не подумал, что вода горячая. Он взял сестру на плечо и пошел по луже через дорогу.
— Потом почувствовал, что горячо, и побежал с криками к тротуару. Снял обувь, работники торгового центра вызвали скорую. Сейчас 2-я степень ожога,— рассказал пострадавший
По данным издания, температура воды была 70 градусов. В СГК планируют помочь всем пострадавшим.
Напомним, порыв случился в районе Жилплощадки. На дороге было много горячей воды, по которой ехали автомобили. Водители сообщали о плохой видимости.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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