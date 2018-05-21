В Барнауле произошли порывы в двух частях города, на улицах много воды.

В Барнауле 21 мая произошло несколько порывов теплосетей, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Порывы 21 мая. Фото: Рома Slave в vk.com/barneos22.
Порывы 21 мая. Фото: Скриншот с сайта youtube.com.
Один из порывов случился на улице Молодежной. На кадрах с места ЧП видно, что вода бежит из трещин в асфальте. Опасный участок огородили.
Другой порыв произошел на улице Ядринцева. Проезжая часть превратилась в реку. Появилась огромная яма.
Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Напомним, недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину. А 15 мая вода затопила проезжую часть.
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