В центре Барнаула появился гигантский провал.

В Барнауле 18 мая на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Инцидент произошел в районе дома на Красноармейском проспекте,75б. Свидетели ЧП пишут, что появились трещины и куски земли провалились. Опасный участок огородили лентой.
В пресс-службе СГК сообщили, что провал образовался из-за опрессовки. Все последствия обещают устранить 19 мая, пишет "Политсиб.ру".
Напомним, недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину. А 15 мая вода затопила проезжую часть.
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