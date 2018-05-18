В центре Барнаула появился гигантский провал.

Инцидент произошел в районе дома на Красноармейском проспекте,75б. Свидетели ЧП пишут, что появились трещины и куски земли провалились. Опасный участок огородили лентой.

В пресс-службе СГК сообщили, что провал образовался из-за опрессовки. Все последствия обещают устранить 19 мая, пишет "Политсиб.ру".

Напомним, недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину. А 15 мая вода затопила проезжую часть.