Как цунами: в Барнауле женщину накрыло потоком воды из-под земли

ЧП случилось в районе улицы Балтийская. По словам очевидцев, порыв водопровода произошел 17 мая в 9 часов утра. Стена воды обрушилась прямо на женщину, проходившую мимо.

В "Сибирской генерирующей компании" (СГК), которая обслуживает тепловые сети, рассказали, что ЧП произошло из-за гидравлических испытаний на этом участке. В СГК отметили, что перед проведением гидравлических испытаний снижают температуру теплоносителя.

Напомним, в Барнауле 15 мая вода затопила проезжую часть.