Как цунами: в Барнауле женщину накрыло потоком воды из-под земли

В Барнауле во время гидравлических испытаний пожилую женщину сбило с ног потоком воды, пишет "Катунь 24".
ЧП случилось в районе улицы Балтийская. По словам очевидцев, порыв водопровода произошел 17 мая в 9 часов утра. Стена воды обрушилась прямо на женщину, проходившую мимо.
В "Сибирской генерирующей компании" (СГК), которая обслуживает тепловые сети, рассказали, что ЧП произошло из-за гидравлических испытаний на этом участке. В СГК отметили, что перед проведением гидравлических испытаний снижают температуру теплоносителя.
Напомним, в Барнауле 15 мая вода затопила проезжую часть.
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