В Бийске затопило здание администрации.

По данным издания, не работает 5-й этаж администрации, потоки воды просочились до первого этажа.

Работники администрации рассказали, что 30 апреля рабочие вскрыли крышу здания, чтобы сделать ремонт кровли, а закрыть не успели.

Публикация от Бийск - мой город! (@biysk_moy_gorod) 6 Май 2018 в 2:36 PDT

На снимках, которые разместили в группе "Бийск — мой город", видно, что в нескольких местах здания на полу находится вода. Сотрудники расставили ведра, а в кабинетах технику и документы закрыли пленкой.