В Бийске затопило здание администрации.

После дождя 5 мая затопило здание бийской администрации, сообщает "Бийский рабочий".
По данным издания, не работает 5-й этаж администрации, потоки воды просочились до первого этажа.
Работники администрации рассказали, что 30 апреля рабочие вскрыли крышу здания, чтобы сделать ремонт кровли, а закрыть не успели.
На снимках, которые разместили в группе "Бийск — мой город", видно, что в нескольких местах здания на полу находится вода. Сотрудники расставили ведра, а в кабинетах технику и документы закрыли пленкой.
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