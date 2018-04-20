В алтайском селе трактор утопили в глубокой яме. Фото: Николай Плотников в vk.com/incident_22. В алтайском селе трактор утопили в глубокой яме. Фото: Николай Плотников в vk.com/incident_22.

Свидетели ЧП пишут, что техника провалилась в глубокую яму. Тракторист не хотел портить дорожное полотно и решил объехать асфальт. Пока неизвестно, достали ли машину.

Напомним, недавно в кювете на дороге Бийск — Солтон в грязи застряли экскаваторы. А в январе в Бийске в яму упал экскаватор. Его вытянули с помощью крана.