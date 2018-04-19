В кювете на дороге Бийск—Солтон в грязи застряли экскаваторы, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В Алтайском крае в грязи увязли два экскаватора. Фото: vk.com/incident_22.
В Алтайском крае в грязи увязли два экскаватора. Фото: vk.com/incident_22.
В Алтайском крае в грязи увязли два экскаватора. Фото: vk.com/incident_22.
В Алтайском крае в грязи увязли два экскаватора. Фото: Анатолий Фёдоров в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае в грязи увязли два экскаватора. Фото: Анатолий Фёдоров в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае в грязи увязли два экскаватора. Фото: vk.com/incident_22.
Свидетели ЧП рассказали, что сначала в грязи увязла одна машина. Чтобы ее вытащить, приехал еще один экскаватор. Он начал копать и также провалился.
На снимках видно, что низина затоплена, а глубоко в канаве находится техника. Освободили ли технику из "плена" — неизвестно.
В комментариях пользователи шутят, что нужно было подгонять третью машину, она точно спасла бы технику.
Напомним, в январе в Бийске в яму упал экскаватор. Его вытянули с помощью крана.
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