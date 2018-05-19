"Парящий ручей": в Барнауле вновь провалился асфальт

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Жизнь

В Барнауле на Малом Павловском тракте (у пересечения Павловского тракта и ул. Попова) провалился асфальт. Участок дороги перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции. Об этом altapress.ru сообщили очевидцы. 

Пропал на Малом Павловском тракте.
Пропал на Малом Павловском тракте. Фото: Кристина Черемнова в vk.com/barneos22.

По данным очевидцев, парящий поток воды добрался до остановки Цветочной. На месте работают сотрудники полиции и коммунальных служб. 

Судя по фото, на месте провала асфальт пошел "пузырями", местами образовались щели.

Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Инцидент произошел в районе дома на Красноармейском проспекте,75б. Свидетели ЧП пишут, что появились трещины и куски земли провалились. Опасный участок огородили лентой.

Напомним, в прошлом году Барнаул "прославился" на всю России сразу несколькими провалами. Самых масштабный произошел на проспекте Красноармейском. Тогда под землю почти полностью ушел легковой автомобиль. 

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