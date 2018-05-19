"Парящий ручей": в Барнауле вновь провалился асфальт

По данным очевидцев, парящий поток воды добрался до остановки Цветочной. На месте работают сотрудники полиции и коммунальных служб.

Судя по фото, на месте провала асфальт пошел "пузырями", местами образовались щели.

Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Инцидент произошел в районе дома на Красноармейском проспекте,75б. Свидетели ЧП пишут, что появились трещины и куски земли провалились. Опасный участок огородили лентой.

Напомним, в прошлом году Барнаул "прославился" на всю России сразу несколькими провалами. Самых масштабный произошел на проспекте Красноармейском. Тогда под землю почти полностью ушел легковой автомобиль.