В Барнауле из-за порыва трубы подросток получил ожоги

Потерпевшего с ожогами ног доставили в Ожоговый центр города. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, порыв случился в районе Жилплощадки. На дороге было много горячей воды, по которой ехали автомобили. Водители сообщали о плохой видимости.

На месте ЧП была серьезная пробка.