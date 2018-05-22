В Барнауле из-за порыва трубы подросток получил ожоги

В Барнауле утром 22 мая на пересечении улиц Сизова и Калинина произошел порыв трубопровода с горячей водой. Пострадал 16-летний подросток, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Потерпевшего с ожогами ног доставили в Ожоговый центр города. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, порыв случился в районе Жилплощадки. На дороге было много горячей воды, по которой ехали автомобили. Водители сообщали о плохой видимости.
На месте ЧП была серьезная пробка.
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