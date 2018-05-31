Жара, град и грозы: алтайские синоптики рассказали о погоде в первые дни лета

В Алтайском крае в первые дни лета воздух прогреется до +34 градусов. А вот на 3 июня обещают град и грозы, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 1 июня:
- днем +22 … +27 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 6-11 м/с, с усилением до 13-18 м/с.
Погода в Алтайском крае 2 июня:
- днем +29 … +34 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с
Погода в Алтайском крае 3 июня:
- днем +13 … +18 градусов, в юго-восточных районах +18...23 градуса,
- в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе сильный дождь, возможен град,
- ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 24 м/с.
Напомним, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в некоторых река края.
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