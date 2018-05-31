Жара, град и грозы: алтайские синоптики рассказали о погоде в первые дни лета

Сегодня, 16:36.
Жизнь

В Алтайском крае в первые дни лета воздух прогреется до +34 градусов. А вот на 3 июня обещают град и грозы, сообщает алтайский ЦГМС.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае 1 июня:

  • днем +22 … +27 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 6-11 м/с, с усилением до 13-18 м/с.

Погода в Алтайском крае 2 июня:

  • днем +29 … +34 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с

Погода в Алтайском крае 3 июня:

  • днем +13 … +18 градусов, в юго-восточных районах +18...23 градуса,
  • в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе сильный дождь, возможен град,
  • ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Напомним, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в некоторых река края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров