Жара, град и грозы: алтайские синоптики рассказали о погоде в первые дни лета

В Алтайском крае в первые дни лета воздух прогреется до +34 градусов. А вот на 3 июня обещают град и грозы, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 1 июня: днем +22 … +27 градусов,

градусов, без осадков,

ветер юго-западный, 6-11 м/с, с усилением до 13-18 м/с. Погода в Алтайском крае 2 июня: днем +29 … +34 градусов,

градусов, без осадков,

ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с Погода в Алтайском крае 3 июня: днем +13 … +18 градусов, в юго-восточных районах +18...23 градуса,

градусов, в юго-восточных районах градуса, в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе сильный дождь, возможен град,

ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 24 м/с. Напомним, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в некоторых река края.