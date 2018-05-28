В алтайских реках стремительно растет уровень воды

Из-за жаркой погоды и дождей уровень воды в реках Алтайского края повышается, сообщает Минприроды региона.
Так, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в реке Катунь (в границах Республики Алтай) и в верховьях реки Чарыш.
Вызванная дождями волна приводит в росту уровня воды в реке Бия (у Бийска), в реке Обь (до Барнаула) и на всем протяжении реки Чумыш.
— На ближайшие двое суток прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут осложнить гидрологическую ситуацию в бассейне Верхней Оби, — отмечают в ведомстве.
Где возможны подтопления?
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ближайшие сутки-двое на реке Чарыш в районе населенного пункта Карпово-2 уровень воды поднимется до отметок 350-370 см (опасная отметка 360 см). Возможно подтопление прибрежных территорий.
В Алтайском крае в зоне риска находятся 48 муниципальных образований и 204 населенных пункта.
В каких реках Алтайского края растет уровень воды?
Обь
-
Усть-Пристань: 466 см, +15 см за сутки;
-
Барнаул: 399 см, +36 см за сутки;
Бия
-
Бийск: 294, +41 см за сутки.
Чарыш
-
Чарышское: 125 см, +42 см за сутки;
Чумыш
-
Тальменка: 661 см, +31 см за сутки;
Напомним, Александр Гритчин, начальник департамента Росгидромета по СФО, сообщил, что на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха в конце мая, которые продлятся в июне и июле. Это может привести к сильному паводку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.