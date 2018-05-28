В алтайских реках стремительно растет уровень воды

Так, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в реке Катунь (в границах Республики Алтай) и в верховьях реки Чарыш.

Вызванная дождями волна приводит в росту уровня воды в реке Бия (у Бийска), в реке Обь (до Барнаула) и на всем протяжении реки Чумыш.

— На ближайшие двое суток прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут осложнить гидрологическую ситуацию в бассейне Верхней Оби, — отмечают в ведомстве.

Где возможны подтопления?

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ближайшие сутки-двое на реке Чарыш в районе населенного пункта Карпово-2 уровень воды поднимется до отметок 350-370 см (опасная отметка 360 см). Возможно подтопление прибрежных территорий.

В Алтайском крае в зоне риска находятся 48 муниципальных образований и 204 населенных пункта.

В каких реках Алтайского края растет уровень воды?

Обь

Усть-Пристань: 466 см, +15 см за сутки;

Барнаул: 399 см, +36 см за сутки;

Бия

Бийск: 294, +41 см за сутки.

Чарыш

Чарышское: 125 см, +42 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 661 см, +31 см за сутки;

Напомним, Александр Гритчин, начальник департамента Росгидромета по СФО, сообщил, что на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха в конце мая, которые продлятся в июне и июле. Это может привести к сильному паводку.