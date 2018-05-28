В алтайских реках стремительно растет уровень воды

Сегодня, 17:04.
Жизнь

Из-за жаркой погоды и дождей уровень воды в реках Алтайского края повышается, сообщает Минприроды региона.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Так, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в реке Катунь (в границах Республики Алтай) и в верховьях реки Чарыш.

Вызванная дождями волна приводит в росту уровня воды в реке Бия (у Бийска), в реке Обь (до Барнаула) и на всем протяжении реки Чумыш.

— На ближайшие двое суток прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут осложнить гидрологическую ситуацию в бассейне Верхней Оби, — отмечают в ведомстве.

Где возможны подтопления?

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ближайшие сутки-двое на реке Чарыш в районе населенного пункта Карпово-2 уровень воды поднимется до отметок 350-370 см (опасная отметка 360 см). Возможно подтопление прибрежных территорий.

В Алтайском крае в зоне риска находятся 48 муниципальных образований и 204 населенных пункта.

В каких реках Алтайского края растет уровень воды? 

Обь

  • Усть-Пристань: 466 см, +15 см за сутки;

  • Барнаул: 399 см, +36 см за сутки;

Бия

  • Бийск: 294, +41 см за сутки.

Чарыш

  • Чарышское: 125 см, +42 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 661 см, +31 см за сутки;

Напомним, Александр Гритчин, начальник департамента Росгидромета по СФО, сообщил, что на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха в конце мая, которые продлятся в июне и июле. Это может привести к сильному паводку.

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