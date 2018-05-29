Синоптики: первые дни лета в Алтайском крае будут жаркими

В первые два дня лета районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Прогнозируют спокойную летнюю погоду.

Ночью 1 июня столбик термометра покажет +7...+15 градусов. Днем будет еще теплее: +23...+28 градусов. А 2 июня воздух прогреется до +26...+32 градусов. Осадков не ожидают.

В следующие дни погода будет меняться.

Напомним, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в реке Катунь (в границах Республики Алтай) и в верховьях реки Чарыш.