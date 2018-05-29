Синоптики: первые дни лета в Алтайском крае будут жаркими

В Алтайском крае 1 и 2 июня будет по-настоящему тепло, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.
В первые два дня лета районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Прогнозируют спокойную летнюю погоду.
Ночью 1 июня столбик термометра покажет +7...+15 градусов. Днем будет еще теплее: +23...+28 градусов. А 2 июня воздух прогреется до +26...+32 градусов. Осадков не ожидают.
В следующие дни погода будет меняться.
Напомним, из-за высокой температуры воздуха в горах началось активное снеготаяние. Поэтому рост уровней воды зафиксировали в реке Катунь (в границах Республики Алтай) и в верховьях реки Чарыш.
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